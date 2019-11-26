إخبار من محامي الحراك المدني ضد وزارتي الاتصالات والطاقة ومؤسسات عامة بجرم هدر الأموال

أحال المدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ الى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الشكوى المقدمة من المحاميين في ​الحراك المدني​ زياد عجاج وهشام مجلد وستة محامين آخرين بجرائم ​الفساد​ واعتبارها بمثابة إخبار،وذلك سنداً الى القانون 680/2005 في موضوع انضمام ​لبنان​ الى اتفافية لمكافحة الجريمة وقانون مكافحة تبييض الأموال تاريخ 24/11/2015.

والمؤسسات والهيئات التي شملها الإخبار هي:وزارة الإتصالات،وزارة ​الطاقة​ و الموارد المائية والكهربائية،هيئة أوجيرو،مؤسسة كهرباء لبنان،شركة سوكلين،شركة لافاجيت،الهيئة المشرفة على ​الإنتخابات النيابية​ وعدد من البلديات في المدن الكبرى.