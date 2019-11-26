أحال المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الشكوى المقدمة من المحاميين في الحراك المدني زياد عجاج وهشام مجلد وستة محامين آخرين بجرائم الفساد واعتبارها بمثابة إخبار،وذلك سنداً الى القانون 680/2005 في موضوع انضمام لبنان الى اتفافية لمكافحة الجريمة وقانون مكافحة تبييض الأموال تاريخ 24/11/2015.
والمؤسسات والهيئات التي شملها الإخبار هي:وزارة الإتصالات،وزارة الطاقة و الموارد المائية والكهربائية،هيئة أوجيرو،مؤسسة كهرباء لبنان،شركة سوكلين،شركة لافاجيت،الهيئة المشرفة على الإنتخابات النيابية وعدد من البلديات في المدن الكبرى.
كانت هذه تفاصيل خبر إخبار من محامي الحراك المدني ضد وزارتي الاتصالات والطاقة ومؤسسات عامة بجرم هدر الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.