يعقد قاضي التحقيق الأول في ​بيروت​ بالإنابة القاضي جورج رزق جلسة يوم الخميس المقبل لمباشرة التحقيق في ادعاء النائبة العامة الاستئنافية في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ على رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​نجيب ميقاتي​ ونجله ماهر وابن شقيقه عزمي ​طه ميقاتي​ و"​بنك عودة​" بجرم "الإثراء غير المشروع من خلال الحصول على قروض مدعومة من ​مصرف لبنان​".



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كانت هذه تفاصيل خبر القاضي رزق يبدأ الخميس تحقيقاته بالادعاء على ميقاتي ونجله وابن شقيقه وبنك عوده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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