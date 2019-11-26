أكّد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال حسن مراد، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "من سخرية القدر أن تجد رموز الوصاية الأجنبية في ​السلطة​ طوال ثلاثين عاما يقفون اليوم محاولين التسلق على مطالب أهلنا المحقة وهم من عتاة الفاسدين ورعاتهم. رهاننا سيبقى أن شعبنا الذي نقف معه في مطالبه التي نادينا بها من مواقعنا المختلفة سيبقى يلفظ هؤلاء وكل من يقف ورائهم خلف البحار".

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كانت هذه تفاصيل خبر مراد: رهاننا سيبقى على شعبنا ونقف معه في مطالبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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