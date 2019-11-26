علّق رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالقول: "فلنحول إنسحاب رئيس الحكومة المستقيل ​سعد الحريري​ من التنافس على ​رئاسة الحكومة​ إلى فرصة جدية للإتيان بحكومة نظيفة خارج الصفقات وتبدأ بمحاسبة كل المرتكبين من دون استثناء عندها تصبح الحكومة التي أرادها سعد مشكلة إلى فرصة للإنقاذ والتطوير".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: فلنحول انسحاب الحريري من التنافس على رئاسة الحكومة إلى فرصة جدية للإتيان بحكومة نظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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