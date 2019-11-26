بدء اعتصام أمام مصرف لبنان يستمر 24 ساعة

بدأ متظاهرون بالتوافد الى أمام ​مصرف لبنان​ في ​الحمرا​ تلبية للدعوة الى ​اعتصام​ يستمر 24 ساعة، "احتجاجا على استمراره بالدفاع عن ​المصارف​ وليس عن الناس، والتقاعس عن تحمل مسؤولية ​الدين العام​ وانهيار سعر صرف ​الليرة​". وردد المشاركون شعارات نددت ب​سياسة​ مصرف لبنان ودعت الى رحيل الحاكم ​رياض سلامة​.



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