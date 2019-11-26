أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأن "حركة المرور خانقة على اوتوستراد الرئيس الهراوي و الرئيس لحود باتجاه الصياد"، مشيرةً إلى ان "حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية الى تقاطع الشيفروليه فرن الشباك والحازميه".
وفي التفاصيل، ينفذ عدد من المتظاهرين تحركا على طريق القصر الجمهوري مطالبين رئيس الجمهورية ميشال عون بتحديد موعد للاستشارات النيابية، كما حضر مناصرين للرئيس عون ما أدى إلى حصول مواجهات فيما بينهم وسط تواجد كثيف للجيش اللبناني والقوى الامنية.
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