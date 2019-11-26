أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأن "​حركة المرور​ خانقة على اوتوستراد الرئيس الهراوي و الرئيس لحود باتجاه ​الصياد​"، مشيرةً إلى ان "حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية الى ​تقاطع الشيفروليه​ ​فرن الشباك​ والحازميه".

وفي التفاصيل، ينفذ عدد من المتظاهرين تحركا على ​طريق القصر الجمهوري​ مطالبين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بتحديد موعد للاستشارات النيابية، كما حضر مناصرين للرئيس عون ما أدى إلى حصول مواجهات فيما بينهم وسط تواجد كثيف للجيش اللبناني والقوى الامنية.