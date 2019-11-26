محافظة بغداد: مليارات الدولارات خسائر الاحتجاجات في المحافظة

كشفت محافظة بغداد عن أن "أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات المناهضة للحكومة، خلفت خسائر تقدر بمليارات الدولارات جراء حرق 900 متجرا ومخزنا تجاريا في العاصمة العراقية"، مشيرةً إلى أن "مندسين ضمن الاحتجاجات الشعبية أضرموا النيران في مبان تجارية وسط بغداد، أدى إلى احتراق 900 محل ومخزن تجاري".
واندلعت النيران في عدة مباني تجارية خلال الاشتباكات بين قوات الأمن وسط العاصمة، على مدى الأسابيع الأخيرة.
وكان متظاهرون قد أغلقوا للفترة بين 29 تشرين الأول و9 تشرين الثاني ميناء أم قصر أكبر موانئ العراق ما خلف خسائر تقدر بنحو 6 مليارات دولار، وفق ما قالت الحكومة.
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