محافظة بغداد: مليارات الدولارات خسائر الاحتجاجات في المحافظة

كشفت محافظة ​بغداد​ عن أن "أعمال ​العنف​ التي رافقت ​الاحتجاجات​ المناهضة للحكومة، خلفت خسائر تقدر بمليارات ال​دولار​ات جراء حرق 900 متجرا ومخزنا تجاريا في العاصمة ​العراق​ية"، مشيرةً إلى أن "مندسين ضمن الاحتجاجات الشعبية أضرموا النيران في مبان تجارية وسط بغداد، أدى إلى احتراق 900 محل ومخزن تجاري".

واندلعت النيران في عدة مباني تجارية خلال الاشتباكات بين ​قوات الأمن​ وسط العاصمة، على مدى الأسابيع الأخيرة.

وكان متظاهرون قد أغلقوا للفترة بين 29 تشرين الأول و9 تشرين الثاني ميناء أم قصر أكبر موانئ العراق ما خلف خسائر تقدر بنحو 6 مليارات دولار، وفق ما قالت ​الحكومة​.