النشرة: وقفة تضامنية مع ضحايا قطع الطرقات في البقاع

افاد مراسل "​الخليج 365​" في البقاع عن "تنفيذ وقفة تضامنية مع ضحايا ​قطع الطرقات​ في ​بعلبك​ والهرمل"، مشيرا الى انه "تم خلال الوقفة رفع الاعلام اللبنانية والحزبية وصور الضحايا، والقيت شعارات منددة بقطع الطرق".

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