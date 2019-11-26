القاضية رين مطر رئيسة منتدبة للهيئة الاتهامية في الجنوب للبت بقضية موقوفي استراحة صور

عين الرئيس الأول في ​الجنوب​ بالانتداب القاضي ماجد مزيحم القاضية رين مطر رئيسة منتدبة للهيئة الاتهامية في الجنوب، للبت بقضية اخلاء سبيل الموقوفين الـ11 في قضية استراحة صور، إلا أن الهيئة لم تنعقد اليوم في ​قصر العدل​ بصيدا بسبب غياب احد مستشاريها على ان يبت في الموضوع في ​الساعات​ القليلة المقبلة.

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