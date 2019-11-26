مصادر مطلعة للنشرة: الرئيس عون سيجري الاستشارات النيابية الملزمة الخميس

اكدت مصادر قصر بعبدا لـ"النشرة" ان "​الاستشارات النيابية​ الملزمة ستجري يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا على ان يصدر في وقت لاحق برنامج عن توقيت الاستشارات".

في السياق عينه، رجّحت مصادر مطلعة أن يتم الاتفاق بين الكتل النيابية على تسمية "شخصية يختارها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري"، ومشيرة إلى أن "عنوان الحكومة المقبلة سيكون مواجهة الأخطار الاقتصادية والاجتماعية على أن يتم التشكيل بسرعة".