اكدت مصادر قصر بعبدا لـ"النشرة" ان "الاستشارات النيابية الملزمة ستجري يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا على ان يصدر في وقت لاحق برنامج عن توقيت الاستشارات".
في السياق عينه، رجّحت مصادر مطلعة أن يتم الاتفاق بين الكتل النيابية على تسمية "شخصية يختارها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري"، ومشيرة إلى أن "عنوان الحكومة المقبلة سيكون مواجهة الأخطار الاقتصادية والاجتماعية على أن يتم التشكيل بسرعة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مطلعة للنشرة: الرئيس عون سيجري الاستشارات النيابية الملزمة الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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