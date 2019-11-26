بو صعب: ما حصل على الرينغ مدان ومرفوض ويذكّرنا بمشاهد الحرب الأهلية

أكد وزير الدفاع في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​الياس بو صعب​ أن "ما حصل على ​الرينغ​ مدان ومرفوض ويذكّرنا بمشاهد الحرب الأهلية تماماً كما وصفت سابقاً مشهد قطع الطريق في ​نهر الكلب​".

وكانت قد حصلت مواجهات بين المتظاهرين ورافضين لقطع الطرقات ليل الاحد فجر الاثنين على جسر الرينغ تخللها تراشق بالحجارة وتضارب فيما بينهم وتحطيم لبعض السيارات ما دفع الجيش اللبناني والقوى الامنية إلى اطلاق قنابل مسيلة للدموع على الجهتين من اجل تفريقهم.