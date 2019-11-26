بومبيو: عنف وهمجية النظام الإيراني ليس له حدود وسنواصل فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين

أكّد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، في ​مؤتمر​ صحفي، أن "عنف وهمجية ​النظام الإيراني​ ليس له حدود"، مشددًا على "أننا سنواصل فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان". وتوّجه بومبيو الى الإيرانيين بالقول: "واشنطن تسمعكم وستواصل مساندتكم". وكشف عن "أننا دعونا الحكومة المصرية لاحترام حرية الصحافة ودعوناها لإطلاق سراح صحفيين اعتقلوا الأسبوع الماضي".

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