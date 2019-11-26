افادت قيادة الجيش بأنه "عُقد اجتماعٌ أمنيٌ في مكتب قائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزة، حضره إلى جانبه كلٌ من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وتناول الاجتماع ما آلت إليه الأوضاع في البلاد لاسيّما في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها الساحة اللبنانية".
وفي بيان لهم أكد المجتمعون على "احترام حرية التظاهر في الساحات العامة وعلى جوانب الطرقات"، وبحثوا في الإجراءات الكفيلة بحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم. وجدّد المجتمعون التحذير من مغبّة التعرّض للممتلكات العامة والخاصّة وقطع الطرقات الذي يقيّد حريّة التنقل التي كفلتها المواثيق الدولية.
ودعا المجتمعون الجميع إلى التعاطي بمسؤولية وطنية مع التطوّرات وعدم القيام بكل ما من شأنه التعرض للاستقرار والسلم الأهلي والعيش المشترك، كما شدّدوا على "أهمية التمسك بالوحدة الوطنية والالتفاف حول الجيش اللبناني وباقي المؤسسات الأمنية كونها تشكّل الضمانة للأمن والاستقرار في البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: اجتماع قادة الاجهزة الامنية حذر من مغبة قطع الطرقات والتعرض للممتلكات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.