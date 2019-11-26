الجيش: اجتماع قادة الاجهزة الامنية حذر من مغبة قطع الطرقات والتعرض للممتلكات

افادت قيادة الجيش بأنه "عُقد اجتماعٌ أمنيٌ في مكتب قائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزة، حضره إلى جانبه كلٌ من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وتناول الاجتماع ما آلت إليه الأوضاع في البلاد لاسيّما في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها الساحة اللبنانية".

وفي بيان لهم أكد المجتمعون على "احترام حرية التظاهر في الساحات العامة وعلى جوانب الطرقات"، وبحثوا في الإجراءات الكفيلة بحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم. وجدّد المجتمعون التحذير من مغبّة التعرّض للممتلكات العامة والخاصّة و​قطع الطرقات​ الذي يقيّد حريّة التنقل التي كفلتها المواثيق الدولية.

ودعا المجتمعون الجميع إلى التعاطي بمسؤولية وطنية مع التطوّرات وعدم القيام بكل ما من شأنه التعرض للاستقرار والسلم الأهلي والعيش المشترك، كما شدّدوا على "أهمية التمسك بالوحدة الوطنية والالتفاف حول الجيش اللبناني وباقي المؤسسات الأمنية كونها تشكّل الضمانة للأمن والاستقرار في البلاد".