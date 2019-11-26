اعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ ان 17 شخصا قتلوا في انفجار ​سيارة مفخخة​ في منطقة خاضعة لسيطرة تركيا في شمال شرق سوريا، متهمة القوات الكردية بالمسؤولية عن ذلك.

واكدت الوزارة ان "الانفجار الذي وقع في قرية تل حلف غرب مدينة ​رأس العين​، أدى إلى سقوط أكثر من 20 جريحا".

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كانت هذه تفاصيل خبر دفاع تركيا: مقتل 17 وإصابة أكثر من 20 في هجوم لـ "ي ب ك" بسيارة مفخخة غربي مدينة رأس العين السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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