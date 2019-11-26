سمير الخطيب: تم التواصل معي من قبل بعض الجهات المعنية بتشكيل الحكومة وكان جوابي ان التوافق ضروري لاي حل

كشف سمير الخطيب، وهو أحد الاسماء المطروحة لتأليف ​الحكومة​، عن أنه "تم التواصل معي من قبل بعض الجهات المعنية ب​تشكيل الحكومة​ وكان جوابي ان التوافق ضروري لاي حل"، مؤكداً "إنني على مسافة واحدة من الجميع وعلاقتي جيدة مع جميع الجهات وتربطني برئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ علاقة شخصية مميزة لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد".

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