النشرة: مناصرون لامل وحزب الله اعتصموا في بعلبك مقابل المتظاهرين

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بان "مناصرين ل​حركة أمل​ و​حزب الله​ اعتصموا في ساحة خليل مطران في ​بعلبك​ في مقابل ​تظاهرة​ ​الحراك الشعبي​ في المدينة"، مشيرا الى ان "​الجيش​ عمل على الفصل بين المتظاهرين بعد وقوع تلاسن وتدافع بين الجانبين".

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