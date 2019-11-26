المكتب الإعلامي للحريري: خيار الحريري لرئاسة الحكومة سيتحدد مع الدعوة للاستشارات النيابية

لفت المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المستقيل ​سعد الحريري​، في بيان، الى أن "عددًا من المواقع الإعلامية وحسابات التواصل الاجتماعي يقوم بطرح أسماء مرشحين ل​رئاسة الحكومة​ على أنها اقتراحات للحريري".

وأكّد المكتب الإعلامي أنه "مع احترامه لجميع الأسماء المطروحة، خيار الحريري سيتحدد مع الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة ويعلن في بيان صادر عنه، وما عدا ذلك لا يتعدى محاولات سئمها ​اللبنانيون​ لإحراق أسماء أو الترويج لأخرى".