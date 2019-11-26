عاصفتان "تنسفان" احتفال ملايين الأميركيين بعيد الشكر

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لعاصفة ثلجية في الولايات المتحدة

وتبدأ العاصفة الأولى في إسقاط ثلوج يتجاوز منسوبها 30 سنتيمترا، مساء الاثنين، على منطقة تمتد من جنوب ولاية وايومنغ وحتى وسط كولورادو.

وتبلغ سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة 72 كيلومترا في الساعة.

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وذكرت الهيئة أنه من المتوقع أن تسقط العاصفة الثانية ثلوجا على أجزاء من شمال غرب البلاد مطلة على المحيط الهادي، اعتبارا من مساء الثلاثاء، في ظل ظروف شديدة البرودة في أوريغون وشمال كاليفورنيا.

وقالت الجمعية الأميركية للسيارات إن نحو 55 مليون شخص سيسافرون بسياراتهم، أو بالطائرات خلال عيد الشكر.