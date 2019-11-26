بارزاني يجدد دعمه لرئيس الوزراء العراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - أربيل - (د ب ا)

جدد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، دعم الاقليم لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي فيما أعلن عن زيارة ثالثة لوفد كردي للتفاوض في بغداد.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقده بارزاني خلال زيارته إلى السليمانية اليوم ولقائه قادة حركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني وقوى سياسية أخرى.

وأكد أن" الزيارة تاتي في إطار مساعي تشكيل تحالف كردستاني يمثل صوت إقليم كردستان في المفاوضات مع بغداد وفي كافة الملفات المشتركة بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية".

وأوضح أن" وفدا كرديا زار العاصمة بغداد مرتين وهناك زيارة ثالثة الاسبوع المقبل بهدف التوصل لاتفاق بخصوص النفط والموازنة المالية العامة".

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و أضاف "حتى الآن الاجتماعات ايجابية كما أننا مستمرون في تقديم المساعدة للخروج بالعراق من الأزمة الحالية التي تنعكس بالتاكيد على إقليم كردستان أيضا".

وجدد بارزاني تأكيده على دعم إقليم كردستان لأي تعديل للدستور العراقي يصب في مصلحة العراقيين ويحسن اوضاعهم المعيشية.

وقال رئيس الاقليم إن" مشاكل العراق لن تحل بتغيير شخص السيد عادل عبد المهدي فقد استلم منصبه منذ عام فقط والمشاكل قديمة ومتراكمة".

واشار إلى أن" اجتماعا مرتقبا سيعقد بين الرئاسات الثلاث في الاقليم لبحث وضع دستور للاقليم".