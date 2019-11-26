جامعة الوادي الجديد تنظم دورة رياضية للمصالح الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نظمت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الدورة الرياضية الأولى للمصالح الحكومية في الصالة المغطاة بمدينة الخارجة.

شملت الدورة منافسات خماسي كرة القدم، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة، بمشاركة 36 فريقًا رياضيًا ممثلاً لـ 12 مصلحة حكومية.

من جانبه، قال رئيس جامعة الوادي الجديد، الدكتور عبد العزيز طنطاوي، إن منافسات الكرة الطائرة شهدت مشاركة 8 فرق، بينما شملت منافسات كرة القدم مشاركة 12 فريقًا، ومنافسات تنس الطاولة 16 فريقًا.

وأكد الدكتور أيمن مسلم، وكيل كلية التربية الرياضية لشئون البيئة وتنمية المجتمع والمنسق العام للدورة، أن الدورة تأتي في إطار اهتمام الكلية بنشر الثقافة الرياضية في المجتمع وتوعية الأفراد بأهمية ممارسة الرياضة، وأن تلك الدورة هي بداية للعديد من المشاركات الرياضية مع المجتمع المحلي.