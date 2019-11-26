"هونج كونج" تعلن التمسك بمبدأ "دولة واحدة ونظامان" وحقوق الإنسان

قالت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، كاري لام، اليوم الثلاثاء، إن حكومة المنطقة ستتمسك بمبدأ "دولة واحدة ونظامان" وحماية حقوق الإنسان لسكان المنطقة وحريتهم وفقا للقانون الأساسي.

وقالت لام - في مؤتمر صحفي اليوم - إن حكومة المنطقة سوف تتبع ثلاثة مباديء في التعامل مع الاضطراب الاجتماعي أو في الإدارة المستقبلية، وهي: الالتزام بمبدأ "دولة واحدة ونظامان" وحماية حقوق الإنسان والحرية التي

يكفلها القانون الأساسي، والحفاظ على حكم القانون، والحفاظ كذلك على نقاط القوة المؤسسية لهونج كونج.وأضافت لام، أن هونج كونج لديها مجموعة جيدة من القوانين الانتخابية لضمان إجراء الانتخابات بطريقة عادلة وأمينة، ويعتبر عقد انتخابات عادلة إحدى نقاط القوى المؤسسية المهمة، مشيدة بإقبال سكان هونج كونج على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجالس المحلية السبت الماضي، لاسيما وأن نسبة الإقبال على الانتخابات تجاوزت 71%.وتابعت لام أنها تتوقع أن يتحمل الأعضاء المنتخبون لمجالس البلديات حديثا، مسؤوليات مهمة في فترة السنوات الأربع القادمة، وأن السلام والهدوء والأمن الذي شهدته المنطقة الأيام الماضية لم يكن فقط من أجل انتخابات المجالس المحلية، وأن شعب هونج كونج أعرب عن أمله في إنهاء الفوضى وعودة المنطقة لأن تكون مكانا سلميا وآمنا كالمعتاد.وأشارت لام، إلى أن حكومة المنطقة ستعمل في إطار جهود ملموسة للتعامل مع الصعوبات الاقتصادية والشؤون المتعلقة بحياة الأفراد.