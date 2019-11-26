الأردن تدين التصريحات الأمريكية حول المستوطنات الإسرائيلية

أدانت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأردني، التصريحات الأمريكية حول شرعنة وجود المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. واستنكرت اللجنة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم /الثلاثاء/ على لسان رئيسها النائب رائد الخزاعلة - التصريحات الإسرائيلية حول ضم أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت.

وقالت"إن مثل تلك التصريحات والاعترافات هي بمثابة عرقلة وخرق صارخ لعملية السلام وتأجيج للصراع العربي - الإسرائيلي". الخزاعلة - التصريحات الإسرائيلية حول ضم أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت.وقالت"إن مثل تلك التصريحات والاعترافات هي بمثابة عرقلة وخرق صارخ لعملية السلام وتأجيج للصراع العربي - الإسرائيلي".

وأشارت اللجنة إلى جهود الملك عبدالله الثاني في المحافل الدولية، المطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، والمحافظة على عروبة القدس، والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، مشددة في الوقت ذاته على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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