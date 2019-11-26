مباحثات كويتية إيطالية بشأن تعزيز التعاون المشترك

اجرى رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر مباحثات مع قائد قيادة القوات الإيطالية الخاصة لواء طيار نيكولا لانزا، والوفد المرافق له، التعاون المشترك.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة

بوزارة الدفاع الكويتية - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء - "إن الفريق الخضر أكد، خلال اللقاء، عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها"..

وأضافت أن اللقاء تطرق كذلك الى مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت إلى أن الفريق الخضر بحث، في وقت لاحق اليوم، مع الملحق العسكري للصين لدى الكويت العميد زانق جي عددا من الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.