إصابة 8 أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة بعفرين السورية

أفادت مصادر سورية إصابة 8 أشخاص بجروح؛ جراء انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة (عفرين) بريف حلب الشمالي السوري، والتي تنتشر فيها القوات التركية ومجموعات إرهابية مدعومة منها. وأضافت المصادر - وفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم /الثلاثاء/ - أن سيارة مفخخة انفجرت في شارع السياسية وسط مدينة (عفرين)؛ ما تسبب بإصابة 8 أشخاص بجروح خطيرة ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

يُشار إلى أنه منذ بداية الشهر الجاري، قُتل وأُصيب أكثر من 45 شخصًا نتيجة انفجار سيارتين مفخختين بمدينتي (عفرين - الباب) ودراجة نارية في مدينة (جرابل) بريف حلب الشمالي، والتي تنتشر فيها القوات التركية والتنظيمات الإرهابية. الأنباء السورية (سانا) اليوم /الثلاثاء/ - أن سيارة مفخخة انفجرت في شارع السياسية وسط مدينة (عفرين)؛ ما تسبب بإصابة 8 أشخاص بجروح خطيرة ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.يُشار إلى أنه منذ بداية الشهر الجاري، قُتل وأُصيب أكثر من 45 شخصًا نتيجة انفجار سيارتين مفخختين بمدينتي (عفرين - الباب) ودراجة نارية في مدينة (جرابل) بريف حلب الشمالي، والتي تنتشر فيها القوات التركية والتنظيمات الإرهابية.

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