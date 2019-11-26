اتفقت الصين وروسيا على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار واستراتيجيات التنمية لتحقيق إنجازات جديدة.
جاء هذا الاتفاق بعد الاجتماع السادس للجنة التعاون الاستثماري الصيني - الروسي، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) هان تشنغ، والنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الثلاثاء في بكين.
وقال هان تشنغ "إن رئيسي الدولتين اتفقا على تعميق التعاون الاستثماري وإفساح المجال كاملا أمام الدور التنسيقي
ودعا هان تشنغ الجانبين إلى تشجيع التعاون في استثمار الشركات في الابتكار التكنولوجي والاقتصاد الرقمي والزراعة والخدمات المالية، ومواصلة خلق بيئة تجارية أكثر استقرار وشفافية وملاءمة وعدلا لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين بشكل أفضل.
ومن جهته، أشاد أنطون سيلوانوف بالتوسيع المتواصل لنطاق التجارة والاستثمار الثنائي وتقدم مشاريع الاستثمار الرئيسية في البنية التحتية والطاقة والزراعة والصحة والأدوية والتكنولوجيا.. قائلا "إن بلاده مستعدة للعمل مع الصين لاعتماد المزيد من إجراءات التسهيل ودعم تنفيذ المزيد من المشاريع الاستثمارية وخلق بيئة عمل أفضل للشركات الصينية في روسيا".
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقية بين الصين وروسيا بشأن تعزيز التعاون الاستثماري المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.