اتفاقية بين الصين وروسيا بشأن تعزيز التعاون الاستثماري المشترك

اتفقت الصين وروسيا على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار واستراتيجيات التنمية لتحقيق إنجازات جديدة.

جاء هذا الاتفاق بعد الاجتماع السادس للجنة التعاون الاستثماري الصيني - الروسي، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) هان تشنغ، والنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الثلاثاء في بكين.

وقال هان تشنغ "إن رئيسي الدولتين اتفقا على تعميق التعاون الاستثماري وإفساح المجال كاملا أمام الدور التنسيقي

للجنة التعاون الاستثماري والتطبيق المشترك للمزيد من مشاريع التعاون، منوها بأن الصين مستعدة للعمل مع روسيا من أجل التطبيق الشامل للتوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين لدعم التنمية عالية الجودة للتعاون الاستثماري من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات العملية وإثراء الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية - الروسية للتنسيق في العصر الجديد".ودعا هان تشنغ الجانبين إلى تشجيع التعاون في استثمار الشركات في الابتكار التكنولوجي والاقتصاد الرقمي والزراعة والخدمات المالية، ومواصلة خلق بيئة تجارية أكثر استقرار وشفافية وملاءمة وعدلا لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين بشكل أفضل.ومن جهته، أشاد أنطون سيلوانوف بالتوسيع المتواصل لنطاق التجارة والاستثمار الثنائي وتقدم مشاريع الاستثمار الرئيسية في البنية التحتية والطاقة والزراعة والصحة والأدوية والتكنولوجيا.. قائلا "إن بلاده مستعدة للعمل مع الصين لاعتماد المزيد من إجراءات التسهيل ودعم تنفيذ المزيد من المشاريع الاستثمارية وخلق بيئة عمل أفضل للشركات الصينية في روسيا".