إنذار في المجال الجوي لواشنطن يتسبب بإغلاق البيت الأبيض

حلقت طائرات تابعة لسلاح الجو الأميركي فوق واشنطن بعد تقارير عن وجود طائرة مجهولة الهوية في مجال جوي محظور، ما دفع إلى فرض إغلاق موقت للبيت الأبيض، وقالت القيادة الأميركية الشمالية للدفاع الفضائي في بيان أن مقاتلاتها "موجودة في المكان"، وقالت إن الطائرة التي يعتقد أنها انتهكت المجال الجوي للعاصمة الأميركية "لا تعتبر في الوقت الراهن عدوانية".
وتم فرض قيود مشددة في أجواء واشنطن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن.
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