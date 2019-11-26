عشرات الجرحى في مظاهرات حاشدة بالضفة

انطلقت في مختلف مناطق الضفة الغربية اليوم مسيرات غضب شعبي تزامنت مع إضراب جزئي ومواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي أسفرت عن اصابة العشرات بالأعيرة "المطاطية" والغاز السام المسيل للدموع.
كانت قوى وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية قد دعت إلى مسيرات وفعاليات الغضب ردا على إعلان الإدارة الأميركية عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وغضبا لجريمة استشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال.
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