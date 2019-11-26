مقتل 13 جنديا فرنسيا بتصادم مروحيتين عسكريتين في مالي

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الثلاثاء مصرع 13 جنديا في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في جمهورية مالي، وقالت إنهم "كانوا يشاركون في عملية عسكرية ضد متطرفين في مالي".



وأضافت الرئاسة في بيان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحيا "بأقصى درجات الاحترام ذكرى هؤلاء الجنود من القوات البرية"، وأشاد بشجاعتهم، وقال إنهم لقوا مصرعهم من أجل فرنسا.



ووقع الحادث مساء الاثنين، وأودى بحياة ستة ضباط وستة مساعدين وعريف حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.



وتدخلت فرنسا عسكريا في مالي يناير/كانون الثاني 2013، مع تزايد المخاوف من سيطرة متطرفين على العاصمة باماكو بعد وقوع انقلاب عسكري.



ومنذ العام 2002، تشهد المناطق الشمالية والوسطى من مالي صراعات انفصالية وهجمات إرهابية. المصدر: وكالات



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