كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن سلمان يتوجه غداً الي الإمارات في زيارة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت قناة العربية أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية سيقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات يوم غد.

سوف يبدأ الأمير محمد بن سلمان، يوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى الإمارات تتناول العلاقات وأبرز المستجدات الإقليمية.

وتعد الزيارة الثانية خلال عام؛ حيث زار الأمير محمد بن سلمان الإمارات يوم 22 نوفمبر من العام الماضي.

وعقدت آنذاك جلسة محادثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية "تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

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وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية بعلاقات تاريخية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، عززتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، ويقوي روابطها إدراك قيادات البلدين طبيعة المرحلة الحرجة التي تعيشها المنطقة والعالم.

وتعكس الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أهمية الدور المشترك للجانبين في الحفاظ على أمن المنطقة وصون مكتسباتها، ورعاية مصالحها والدفاع عنها.