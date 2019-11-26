كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعادة فتح البيت الأبيض بعد تعرض واشنطن لخرق جوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعيد فتح البيت الأبيض بعد إغلاقه، مساء الثلاثاء، عقب الإبلاغ عن اختراق المجال الجوي لواشنطن، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وانطلقت مقاتلات أمريكية في سماء واشنطن، بعد بلاغ عن اختراق مجالها الجوي.

هذا وأعلنت قيادة المنطقة الشمالية الأمريكية، أن القوات الجوية تتعامل مع تحذير أمني في سماء واشنطن.

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وتم إخلاء ساحة مبنى الكونجرس الأمريكي، كما تم إخبار الجميع بالبقاء في مكاتبهم.

وأوضحت شبكة " ان بي سي"، أنه تم إرسال طائرات مقاتلة في واشنطن عقب انتهاك المجال الجوي، حسبما قال مسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون للشبكة.

كما ذكرت شبكة "أن بي سي" أن حالة تأهب أمني رفعت في مبنى الكابيتول.