مقتل شاب وإصابة العشرات من المتظاهرين العراقيين في كربلاء

لقي مصرع متظاهر عراقي، اليوم الثلاثاء، وأصيب العشرات من المتظاهرين نتيجة استخدام القوات الأمنية للرصاص في تفريق المتظاهرين في كربلاء، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شهود عيان أن اشتباكات وقعت بين القوات الأمنية والمتظاهرين بين ساحة حافظ القاضي والوثبة وسط شارع الرشيد في بغداد، ما أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة 16.

كما أعلنت مصادر طبية عراقية مقتل متظاهر على أثر إصابته بطلق مطاطي بالقرب جسر الأحرار في وسط العاصمة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال مصدر طبي إن "المتظاهر توفي في المستشفى إثر أصابته بطلق مطاطي في الرأس"، موضحا أن "المسعفين نقلوا 18 متظاهرا آخرين أصيبوا بالغاز والرصاص المطاط عند جسر الأحرار".

وفي البصرة (جنوب) أغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية المؤدية إلى ميناء أم قصر وميناء خور الزبير ومعمل الأسمدة ومجمع الخزن والتصدير والمحطة الغازية لإنتاج الكهرباء، وهم يهتفون بشعارات لإسقاط الحكومة.

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كما قطع مئات المتظاهرين جميع الطرق الرابطة بين محافظة الديوانية والمحافظات الأخرى والطرق الداخلية والجسور، من خلال إحراق الإطارات، كما تم محاصرة محطة الكهرباء.

وأكد الشهود أن المتظاهرين توافدوا بشكل كثيف إلى ساحات التظاهر، خاصة طلبة المدارس والجامعات وموظفين لدعم مطالب المتظاهرين.

وتشهد بغداد ومدن جنوب العراق منذ 25 أكتوبر الماضي مظاهرات تطالب بتغيير العملية السياسية وإنهاء النفوذ الإيراني، تخللها اختطاف أكثر من ١٠٠ ناشط ومدون وصحفي ومحامين ومسعفين، بحسب إحصائيات رسمية.

وتوقفت الدراسة في عدد كبير من مدارس العراق، كما تعطلت الدراسة في غالبية الجامعات، على إثر الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية المطالبة بـ"إسقاط النظام".

وقُتل أكثر من 335 شخصاً وأصيب 15 ألفاً على الأقل بجروح، منذ بدء الاحتجاجات، في وقت يخشى فيه الكثير من المصابين الذهاب إلى المستشفيات خوفاً من الاعتقال.