كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انتهاك المجال الجوي فوق واشنطن وإغلاق البيت الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأنباء عن انتهاك المجال الجوي فوق واشنطن وانطلاق مقاتلات وإغلاق البيت الأبيض، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت قيادة المنطقة الشمالية الأمريكية، أن القوات الجوية تتعامل مع تحذير أمني في سماء واشنطن.

وأوضحت شبكة " ان بي سي"، أنه تم إرسال طائرات مقاتلة في واشنطن عقب انتهاك المجال الجوي، حسبما قال مسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون للشبكة.

كما ذكرت شبكة "أن بي سي" أن حالة تأهب أمني رفعت في مبنى الكابيتول.

ولم يقدم البيت الأبيض تعليقا حتى الآن.

