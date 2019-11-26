كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي يعلن إطلاق سراح 200 أسير من عناصر ميليشيات الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث بأإسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إطلاق سراح 200 أسير من عناصر ميليشيات الحوثي.

وأوضح "المالكي"، في بيان له، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة اليمنية صنعاء.

وجاء نص البيان كالتالي: "انطلاقاً من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق (ستوكهولم) بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الاسرى، وتهيئة الاجواء لتجاوز اي نقاط خلافيه في موضوع تبادل الاسرى الذي يعد موضوعاً انسانياً في المقام الاول واستمراراً لجهود التحالف لتحسين الوضع الانساني وخاصة الصحي للشعب اليمني ، وعملاً بتعاليم الدين الاسلامي الحنيف ، والعادات والتقاليد العربية الاصيلة ، وما نصت عليه القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة ، فقد قررت قيادة قوات التحالف وبمبادرة منها اطلاق سراح مائتي أسير من اسرى المليشيا الحوثية ، اضافه الى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء الى الدول التي يمكن لهم ان يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم".