رسميا.. مرتضى منصور يعلن عدم لعبه “السوبر” أمام الترجي والزمالك مهدد بعقوبات ثقيلة

أعلن مرتضى منصور، الرئيس المثير للجدل لنادي الزمالك المصري، اليوم الثلاثاء، رفضه رسميا لعب مباراة كأس “السوبر” الإفريقي، على الأراضي القطرية، وذلك بسبب “خلفيات سياسية”.

وقال منصور، قبل قليل، في ندوة صحفية، حسب ما نقلته صحيفة “اليوم السابع” المصرية، إن “مجلس الزمالك عقد جلسة بالأمس وتلقيت رأياً بخوض المباراة بداعٍ أنها حدث رياضى يلعب فى أى مكان مثل ملاعب الاسكواش وهذه وجهة نظر بعض أعضاء المجلس ونحترمها، لكن التصويت النهائى بأننا لن نلعب المباراة”.

وأضاف رئيس الزمالك “اتخذنا قرار نهائى بعدم لعب مباراة السوبر الأفريقى بالتصويت”.

وسبق للرئيس المصري، أن قال في تصريح مسبق بأنه لن يلعب في بلد “يدعم الإرهاب” في اتهام لقطر، وهو التصريح السياسي المبني على الأزمة السياسية بين مصر والإمارات والسعودية من جهة، وقطر من جهة أخرى.

Advertisements

وفي حال ما تمسك فعلا الفريق المصري بهذا القرار، وقرر مقاطعة مباراة “السوبر” المزمع إقامته في 14 من شهر فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، فإن الفريق المصري مهدد بعقوبات ثقيلة، تتمثل حسب المادة 17 من القانون المنظم للمسابقة، في حرمانه من المشاركة القارية لـ3 مواسم، بالإضافة إلى غرامة مالية ثقيلة.

وفي الوقت الذي يرى فيه البعض بأن تهديدات الرئيس المثير للجدل، ورجل الأعمال الشهير في مصر “جدية”، يرى البعض الآخر بأنها محاولة منه بأن يمارس ضغوطات كبيرة على “الكاف” لإجبارها بنقل المباراة لملعب آخر، باستعمال النفوذ المصري في الاتحاد.

وسبق لمنصور، المعروف بـ”صاحب السيديهات”، أن أكد في تصريحات سابقة، بأنه ” في حال ما منع من اللعب في إفريقيا سيشارك في البطولة العربية” الأكثر قيمة مالية.