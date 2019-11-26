فيديو: يونس الميموني
كشفت جدة الطفل محمد علي الذي وجدت جثته مقطعة في ثلاجة بيت والده، معطيات جديدة عن الجريمة البشعة التي هزت الرأي العام الوطني، وخلفت صدمة كبيرة بسبب بشاعتها.
وقالت الجدة في حديثها لـ”اليوم 24″، اليوم الثلاثاء، إن كاميرا المراقبة في عدد من المحلات المحيطة بالمدرسة، كشفت أن الطفل محمد علي غادر يوم السبت الصف الدراسي، والتقى زوجة أبيه، ثم اصطحبه والده إلى البيت.
وأوضحت الجدة، أن ابنتها، أم محمد علي، لم تتحمل صدمة اختفاء الطفل، ولم تستطع رؤية أطراف ابنها المقطوعة، بعدما اتصلت بهم الشرطة للتعرف عليها في المستشفى، أمس الإثنين.
وتقول الجدة، إن رأس ويدي حفيدها محمد علي، ظلت في ثلاجة والده، وتعرفت عليه العائلة أمس من خلال قدميه، اللذين وجدا في مطرح للنفايات في محيط المدينة، مضيفة أنها عاينت آثار ضرب في صدر حفيدها، ذو السبع سنوات.
وكان تقنيو مسرح الجريمة، العاملون بفرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش قد عاينوا، مساء أمس الاثنين، أجزاء مقطوعة من جثة طفل من جنس ذكر داخل مطرح للنفايات، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تشخيص هوية الطفل الضحية، في حين أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على باقي أجزاء الجثة داخل ثلاجة في منزل العائلة، بحسب بلاغ للأمن.
ومكنت إجراءات البحث من الاشتباه في ضلوع زوجة أب الطفل الضحية في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي داخل مسكن العائلة، مستعملة سكينا في اقتراف الجريمة والتمثيل بالجثة، كما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد مدى تورط الأب في المساهمة أو المشاركة في هذه الجريمة.
وقد تم الاحتفاظ بالزوجة المشتبه فيها وكذا الأب تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة دوافعها وخلفياتها الحقيقية.
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كانت هذه تفاصيل خبر جدة الطفل الذي قتلته زوجة والده تحكي: الكاميرا كشفتها.. وابنتي لم تتحمل رؤية الجثة- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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