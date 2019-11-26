ديدي دروغبا يتفاعل مع الديربي المغربي

خلفت مباراة الديربي المغربي بين قطبي كرة القدم في الدارالبيضاء، الرجاء والوداد، في مسابقة محمد السادس للأندية العربية البطلة، صدى واسعا على المستوى العالمي، ما جعل نجم كرة القدم العالمية سابقا “ديدي دروجبا” يتفاعل معها.

وعبر الدولي الإيفواري، ونجم فريق تشيلسي سابقا، عن إعجابه بأجواء إياب الديربي المغربي ذي النكهة العربية، عبر تفاعل مع منشور لصفحة عالمية خاصة بكرة القدم على “أنستغرام”.

ووصف “دروجبا” الديربي بين الأخضر والأحمر، وقال في تعليقه حول ملخص المباراة، نشر، أول أمس الأحد، على صفحة “433” الشهيرة: “اللعبة الجميلة”.

وشهدت مباراة الديربي الأخيرة ابداعات منقطعة النظير من طرف جمهوري الفريقين، طوال أطوار المباراة، إذ تزينت المدرجات بعدد من التيفوهات، إضافة إلى لوحات أخرى، تعتمد بالأساس على شهب اصطناعية، ناهيك عن المتعة، التي أفرزتها المنافسة القوية بين الفريقين لتحديد هوية المستمر في البطولة العربية، والتي حسمها الرجاء في دقائق الوقت بدل الضائع من المباراة.