الجلسة الثالثة لمحاكمة “سمسار الأحكام”.. القاضي يطالب بإحضار المعتقلة

بعد ثلاث جلسات، تمكن “سمسار المحاكم”، الذي ظهر في فيديو يساوم ابنة معتقلة في السجن، من تنصيب محام من أجل مؤازرته، والدفاع عنه، في جلسة، اليوم الثلاثاء.

وطالب دفاع، المتهم الذي طلب المال من أجل التدخل لفائدة المعتقلة، لتخفيف عقوبتها الحبسية مقابل مبلغ مالي، بتأجيل الجلسة من أجل إعداد ملف الدفاع.

كما طالبت هيأة الحكم استدعاء المعتقلة، التي تحدثت عبر الهاتف مع المتهم الرئيسي (ع.ر)، المعروف بـ(سمسار الأحكام).

وحضر عدد من المحامين من أجل مؤازرة الشرطي (ح.ج)، الذي يعمل في المحكمة الابتدائية، وباقي المتهمين، من أجل تسجيل تنصيباتهم، والإطلاع على المسطرة، وتهيئ الملفات من أجل المرافعة، يوم الخميس المقبل.

Advertisements

وتفجرت هذه القضية المثيرة للجدل، قبل أسابيع، بعد أن ظهر شخص في شريط فيديو، وهو يساوم سيدة من أجل التدخل لوالدتها المعتقلة في السجن، بغية الحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي.

وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدارالبيضاء توقيف رجلي أمن، يشتبه في أن لهما علاقة بالمتابع، مؤكدا أن الفاعل الرئيسي، الذي ظهر في شريط الفيديو “كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى، ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة”.

وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدارالبيضاء، في بلاغ، أن المعني بالأمر “عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة، بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي”، بينما، يضيف البلاغ: “لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وأعضاء الهيأة القضائية، التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر”.