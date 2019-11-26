مسلم يغني للقضاء على العنف ضد النساء – فيديو

انخرط الرابور مسلم، في حملة تحسيسية للقضاء على العنف ضد النساء، بإصدار كليب جديد، بدعم من وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
وأطلق مسلم عمل “لالا” تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة، إذ حاول من خلاله تمرير رسائل تحسيسية حول الموضوع.
وأشرف مسلم على كتابة كلمات الأغنية بنفسه، أما الإنتاج، والتوزيع فكانا تحت إشراف بلال أفريكانو.
وعبر مسلم عن سعادته بالمساهمة إلى جانب وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في الحملة الوطنية السنوية، التي تنظمها لوقف العنف ضد النساء.
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