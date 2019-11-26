“البسيج” يوقف مواليا لداعش بسلا كان يعد لتنفيذ عملية انتحارية بالمملكة

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية “البسيج”، اليوم الثلاثاء، عن توقيف شخص موال لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال المكتب في بلاغ له، إنه أوقف أحد المتطرفين الموالين لـ”داعش” ينشط بمدينة سلا.

مضيفا أن التحريات الأمنية أكدت أن المشتبه به يقوم بالترويج والإشادة للفكر المتطرف بما يسمى “بالدولة الإسلامية” عبر تطبيقات ومواقع التواصل خدمة لأجندة هذا التنظيم الإرهابي.

وتحدث البلاغ عن تورط المشتبه فيه في التحريض للقيام بعمليات إرهابية باسم “داعش” على طريقة “الذئاب المنفردة”، وكذا نشره لمقاطع مسجلة توضح طرق صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة.

وأوضح المكتب، أن الأبحاث أظهرت أن المعني بالأمر، الذي كان يعد لتنفيذ عملية انتحارية بالمملكة، على اتصال بقيادات إعلامية لـ”داعش” ومناصرين لهذا التنظيم بالخارج.