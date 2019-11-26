رسميا.. رجاء بني ملال يعلن انفصاله عن المدرب “مراد فلاح”

أعلن فريق رجاء بني ملال لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميا انفصاله عن مدرب الفريق، الإطار الوطني مراد فلاح.

وأكد الفريق الملالي في بلاغ له، أنه توصل لاتفاق نهائي مع فلاح، يقضي بفسخ العقد بين الطرفين بشكل ودي، وتوافقي.

وقدم المكتب المديري للرجاء الملالي، شكره لفلاح، على كل المجهودات والإنجازات التي حققها مع النادي، في مقدمتها تحقيق الصعود إلى القسم الأول من البطولة الاحترافية، خلال الموسم الماضي.

Advertisements

وأسند مكتب رجاء بني ملال، مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت للمعد البدني الحسين البريغلي، وذلك في انتظار التعاقد مع مدرب جديد لخلافة فلاح.

وساهمت البداية السلبية للفريق في بطولة هذا الموسم، تحت قيادة فلاح في الانفصال عن هذا الأخير، الذي أكد في مرات عديدة أنه تلقى وعودا بإبرام تعاقدات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن تم إخلافها.

ويتذيل رجاء بني ملال جدول ترتبب البطولة، برصيد نقطة وحيدة، وذلك بعد خوض الفريق لست مباريات، تعادل في واحدة منها، ومني بالهزيمة في خمس مناسبات.