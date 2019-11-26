نجم مغربي وحيد مرشح للتواجد في التشكيلة المثالية الأروبية لـ2019 واستياء من غياب حكيمي – صورة

أعلن الاتحاد الأروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن قائمة أسماء تضم 50 لاعبا، من مختلف الأندية الأروبية الكبيرة، مرشحين للتواجد في أفضل تشكيلة لعام 2019.

وتضم هذه اللائحة أسماء وازنة من كبار الأندية الأروبية، على غرار كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، إدين هازارد، دروغبا، ماني فيرنينو، ومحمد صلاح، وغيرهم من النجوم.،

أما بخصوص التمثيلية المغربية، فإن هذه القائمة تعرف تواجد لاعب وحيد، هو حكيم زياش، لاعب فريق أجاكس أمستردام الهولندي، فيما غاب إسم آخر متألق هو أشرف حكيمي، نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، بالرغم من الأداء الكبير الذيبصم عليه الموسم الماضي وهذا الموسم مع فريقه الأصفر.

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ويرى العديد من المتتبعين، بأن تواجد زياش في القائمة “لايناقش ومنطقي” بالنظر إلى المستوى الكبير الذي ظهر به مع فريقه، ومساهمته في وصوله للمربع الذهبي لدوري الأبطال الموسم الماضي، في حين استغرب الجميع لغياب النجم المغربي الآخر، أشرف حكيمي عن قائمة أفضل 50 لاعبا في القارة العجوز.

إليكم قائمة المرشحين: