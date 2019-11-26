واشنطن: إلغاء احتمال حدث أمني في أجواء البيت الأبيض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعيد فتح المجال الجوي للعاصمة الأميركية، واشنطن، وتم إلغاء احتمال حدث أمني في أجواء البيت الأبيض، بعد تردد أنباء عن انتهاك المجال الجوي للمدينة وانطلاق طائرات مقاتلة، إثر رصد طائرة صغيرة بدون طيار.

وأخلت سلطات الأمن الأميركية مبنى الكونغرس والمباني التابعة له لفترة وجيزة، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن طائرة صغيرة في المنطقة.

وأفاد مسؤولون بأن الطائرة انتهكت قواعد المجال الجوي في المنطقة المحظورة. وكإجراء احترازي، تم طلب الإخلاء الذي استمر لنحو نصف ساعة.

وقال جهاز الخدمة السرية الأميركي إنه تم إخبار الموظفين في البيت الأبيض بالبقاء في أماكنهم. بعثت شرطة واشنطن إشعارًا بخطر محتمل بعيد الساعة 8:30 صباحًا، وتم طلب الإخلاء. وسُمح للناس بالعودة بعد نحو 30 دقيقة.

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وكانت شرطة الكابيتول (المعنية بحماية مبنى الكونغرس) قد أعلنت عن إخلاء المبنى من الموظفين، للأسباب ذاتها.

وقالت شرطة الكابيتول عبر "تويتر": "تم رصد طائرة ممكن أن تشكل خطرا لذا تم إغلاق مبنى الكابيتول" حسب المصدر ذاته.

ولم تستمر حالة الإغلاق الأمني في كلا المبنيين أكثر من نصف ساعة، إذ أعلنت السلطات إنهاء حالة التأهب عند الساعة 16:22 مساء.