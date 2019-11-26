انخفاض الدولار إثر تبدد التفاؤل بالاتفاق التجاري مع الصين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخلى الدولار الأميركي عن مكاسب حققها في وقت سابق مع تبدد بعض التفاؤل إزاء التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقفزت العملة الأميركية لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل الين الذي يُعتبر عملة ملاذ آمن في التعاملات الآسيوية.

وناقش نائب رئيس وزراء الصين، ليو خه، والممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، القضايا المتعلقة بالمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين واتفقوا على استمرار الاتصالات بشأن القضايا المتبقية.

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية التي تديرها صحيفة الشعب اليومية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم، أمس الإثنين، أن البلدين اقتربا جدا من إبرام اتفاق المرحلة واحد.

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وفي أحدث التعاملات، استقر الدولار عند 108.96 ين بعد أن ارتفع إلى 109.205 ين وهو أعلى مستوى منذ الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر.

واستقر اليورو مقابل الدولار عند 1.1016 دولار بالقرب من أقل مستوى في 11 يوما عند 1.1004 دولار الذي سجله، أمس.

وارتفع اليوان الصيني، وهو العملة الأكثر تأثرا بمحادثات التجارية الأميركية الصينية، لأعلى مستوى في أسبوع عند 7.0181 مقابل الدولار، لكنه سجل في أحدث تعاملات 7.0335.