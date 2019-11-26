شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. ورشة العمل السادسة حول جرائم الفساد بمشاركة القضاة والنيابة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 انعقدت ورشة العمل السادسة حول جرائم الفساد، بمشاركة القضاة والنيابة والدائرة القانونية للكهرباء المنطقة الاولى ومنظمات المجتمع المدني والمحاميين والامن.

وكانت الورشة بحضور المحامي العام الأول القاضي الدكتور علي عطبوش بدأت أعمال ورشة العمل المنظمة من مؤسسة دعم التوجة المدني الديمقراطي (مدى) بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية هذا اليوم ورشة العمل السادسة المتعلقة بقضايا الفساد بثلاثة ورق: 1.دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد. مقدمه من الأستاذ حمود احمد المساح Advertisements 2.مكافحة جرائم الفساد في اليمن في ظل التشريعات النافذة. مقدمه من الدكتور نجيب الجميل 3.علاقة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالجهاز. مقدمه من القاضي افراح بادويلان و وتأتي الورشة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP ) مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن للفترة من 26 وحتى 28 نوفمبر 2019م. والذي تستهدف 25 شخصا" من قضاة واعضاء نيابات ومحاميين وممثلي القضاء وأجهزة الامن ..!!

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