شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التركي يحتل الأراضي القطرية مجددًا (انفوجراف) والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 انفوجراف أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن الانتهاء من تشييد ثكنة عسكرية تركية جديدة في قطر، والتي تحمل اسم "خالد بن الوليد"، مؤكدا على رفضه لإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التركي يحتل الأراضي القطرية مجددًا (انفوجراف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.