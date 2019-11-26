اليمن.. تعرف على أعداد الوفيات جراء حمى الضنك والملاريا بأقل من شهر في الحديدة

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

سجلت محافظة الحديدة، غربي اليمن، 60 حالة وفاة، معظمهم من الأطفال، جراء الإصابة بوباء حمى الضنك والملاريا في أقل من شهر واحد.



جاء ذلك في تقرير لمؤسسة الصحافة الإنسانية باليمن المعنية بمجال الإعلام الإنساني، نشرته الأحد.

وقالت المؤسسة أنها رصدت وفاة 60 شخصاً ، وإصابة أكثر من 7 آلاف حالة بالملاريا وحمى الضنك غالبيتهم من الأطفال في مديرية الجراحي بالحديدة التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي.

وأضافت أن من بين الوفيات 46 طفلاً دون سن 12 عاماً ، و 9 حالات وفيات ذكور ، و 5 حالات إناث خلال أقل من شهر واحد.

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وتابعت أنه “من خلال الإحصائيات المقدمة من مديرية الجراحي، فإن الوضع الصحي والإنساني فيها متدهور جدًا، حيث أعداد حالات الوفيات والإصابة بالملاريا وحمى الضنك في تزايد مستمر”.

وذكرت، أن المديرية التي يبلغ عدد سكانها 155 ألف نسمة وفقاً للتعداد السكاني لعام 2004، تعيش حالة من الرعب والقلق جراء انتشار وتفشي الأوبئة القاتلة.

وأشارت المؤسسة، إلى أنه ومن خلال تواصلها مع مكتب الصحة في المديرية، فإنه تم توثيق، 3373 حالة إصابة بالملاريا ، و 3871 حالة إصابة بحمى الضنك.

وحذرت المؤسسة من كارثة إنسانية في مديرية الجراحي في ظل تفاقم الأوضاع وانعدام الخدمات الصحية وغياب دور المنظمات الدولية.

ودعت، إلى التدخل العاجل لإنقاذ أطفال وأهالي الجراحي من الوباء المنتشر الذي يعصف بحياة السكان منذ آواخر أكتوبر/تشرين الثاني المنصرم.