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شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد ضحايا الرصاص الراجع في إب والان مع التفاصيل
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
تزايدت في الآونة الأخيرة، ضحايا الرصاص الراجع الناجمة عن إطلاق الرصاص في الأعراس وأثناء تشيع قتلى المليشيا الحوثية وأثناء تبادل الإشتباكات في محافظة إب وسط اليمن.
وأفادت مصادر محلية، بأن أحد نزلاء السجن المركزي بمدينة إب أصيب برصاص راجع، نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج ولا يزال في العناية المركز نتيجة إصابته البالغة.
و تأتي إصابة السجين برصاص راجع بعد أيام قليلة من مقتل الشاب "محمد الرجوي" برصاص راجع بمدينة إب، في ظل زيادة ضحايا الرصاص الراجع الناجمة عن إطلاق الرصاص في الأعراس وأثناء تشيع قتلى المليشيا الحوثية وأثناء تبادل الإشتباكات بين عناصر مسلحة بعدد من مناطق وبلدات إب.
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