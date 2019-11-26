اخبار العالم

تزايد ضحايا الرصاص الراجع في إب

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد ضحايا الرصاص الراجع في إب والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

تزايدت في الآونة  الأخيرة، ضحايا الرصاص الراجع الناجمة عن إطلاق الرصاص في الأعراس وأثناء تشيع قتلى المليشيا الحوثية وأثناء تبادل الإشتباكات في محافظة إب وسط اليمن.

 

Advertisements

وأفادت مصادر محلية، بأن أحد نزلاء السجن المركزي بمدينة إب أصيب  برصاص راجع، نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج ولا يزال في العناية المركز نتيجة إصابته البالغة.

 

و تأتي إصابة السجين برصاص راجع بعد أيام قليلة من مقتل الشاب "محمد الرجوي" برصاص راجع بمدينة إب، في ظل زيادة ضحايا الرصاص الراجع الناجمة عن إطلاق الرصاص في الأعراس وأثناء تشيع قتلى المليشيا الحوثية وأثناء تبادل الإشتباكات بين عناصر مسلحة بعدد من مناطق وبلدات إب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تزايد ضحايا الرصاص الراجع في إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا