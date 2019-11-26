العضوة بالكونغرس الأمريكي إلهان عمر تمرر معلومات حساسة عبر قطر إلى إيران

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

مررت عضوة الكونغرس الأميركي، إلهان عمر مررت معلومات حساسة عبر قطر إلى إيران.



وقالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“، اليوم الثلاثاء، إن إلهان عمر عضوة الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، نقلت معلومات إلى قطر جرى تسليمها في وقت لاحق إلى إيران.

وبحسب الصحيفة، فإن محاكمة بفلوريدا كشفت أن إلهان عمر تم توظيفها ومنحها أموالاً من قبل حكومة أجنبية، ومررت معلومات حساسة عبر وسيط إلى إيران.

جاءت هذه الادعاءات خلال شهادة رجل الأعمال الكندي المولود في الكويت، آلان بندر، الذي كان يقدم شهادته في محاكمة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني شقيق أميرقطر.

Advertisements

ويتهم شقيق الأمير القطري بأنه أمر حارسه الأمريكي بقتل شخصين واحتجاز مواطن أمريكي كرهينة.

وفي حديثه من تورنتو عبر الفيديو، أخبر بندر محكمة مقاطعة فلوريدا أنه التقى مع سكرتير قطر للشؤون الأمنية محمد بن أحمد بن عبد الله المسند ومسؤولين قطريين آخرين.

وقال بندر، في شهادته تحت القسم القضائي، إن المسؤولين الثلاثة أخبروه أنه ”لولا أموالنا، لكانت إلهان عمر مجرد لاجئة صومالية سوداء أخرى في أمريكا تجمع التبرعات (متسولة) وتخدم الطاولات في عطلات نهاية الأسبوع“.

وكتب متحدث باسم إلهان عمر بيانًا لصحيفة جيروزاليم بوست نفى كل هذه الاتهامات.

وشهد بندر بأن المسؤولين طلبوا منه توظيف السياسيين والصحفيين الأمريكيين لصالح قطر، وأنه عندما اعترض قيل له إن العديد من الشخصيات البارزة كانت بالفعل ضمن كشف الرواتب، وقال إن عضو الكونجرس الأمريكي إلهان عمر وُصفت بأنها ”جوهرة التاج“.