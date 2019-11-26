شكرا لقرائتكم خبر عن مسلمو النرويج يردون على حرق متطرف للقرآن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

رد مسلمو النرويج بطريقتهم الخاصة على إقدام متطرف على إحراق نسخة للمصحف الشريف في بلدة كريستيانساند، جنوبي البلاد، حيث أقام مسلمو المدينة فعاليات للاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت في أحد الشوارع الرئيسية وسط تضامن كبير من مواطني المدينة الصغيرة التي أعرب كثير من سكانها عن إدانتهم لجريمة الكراهية التي وقعت بحرق القرآن.

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وترجع تفاصيل الواقعة، إلى 17 من شهر نوفمبر الجاري عندما قامت مجموعة من أفراد جماعة يمينية متطرفة تسمى “أوقفوا أسلمة النرويج” (SIAN) بتنظيم مظاهرة في كريستيانساند، قام خلالها أحد المتطرفين بإشعال النيران بنسخة للمصحف الشريف.

وأظهرت لقطات من الحادث لاجئا سوريا استقر مؤخرا في النرويج يقفز فوق السياج ويركل لارس ثورسين زعيم المتطرفين الذي كان يحرق المصحف، ثم تدخلت الشرطة واقتادت ثورسين والشاب المسلم للحجز.

وبعد الحادث تلقى أفراد من الجالية المسلمة دعما كبيرا من النرويجيين، حيث تجمعت مجموعة من سكان كريستيانساند أمام مسجد بعد صلاة الجمعة الأسبوع الماضي، للتعبير عن تعاطفهم مع المسلمين حاملين لافتات مكتوبا عليها شعارات “معا حتى لو كنا مختلفين”.