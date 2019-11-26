شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: لن نتراجع عن مواجهة الإرهاب رغم مقتل 13 جندياً والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي في مؤتمر صحفي اليوم : إن بلادها لن تتراجع عن مكافحة الإرهاب ، وإننا نتلقى دعما قيمًا من حلفائنا الأوروبيين ونوحد الصفوف لحماية أوروبا من كارثة الإرهاب.
وأضافت: نقف شامخين، متحدين، حاسمين، هذا هو التضامن الذي يقوينا ويتيح لنا مواصلة القتال.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا: لن نتراجع عن مواجهة الإرهاب رغم مقتل 13 جندياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.