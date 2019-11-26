شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: لن نتراجع عن مواجهة الإرهاب رغم مقتل 13 جندياً والان نبدء بالتفاصيل

أكدت فرنسا اليوم أنها لن تتراجع عن مكافحة الإرهاب بعد مقتل 13 جنديا فرنسيا خلال مهمة قتالية في مالي.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي في مؤتمر صحفي اليوم : إن بلادها لن تتراجع عن مكافحة الإرهاب ، وإننا نتلقى دعما قيمًا من حلفائنا الأوروبيين ونوحد الصفوف لحماية أوروبا من كارثة الإرهاب‭‭‬.‭‬‬

وأضافت: نقف شامخين، متحدين، حاسمين، هذا هو التضامن الذي يقوينا ويتيح لنا مواصلة القتال.